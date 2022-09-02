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sumikaの最新CDアルバム『For.』初回生産限定盤にはライブ映像や“秘密本”が付属
sumika(スミカ)の最新アルバム『For.』が、2022年9月21日(水)にCD発売。
■sumikaの最新アルバム『For.』
2022年5月からは10周年イヤーがスタートし、新曲「Glitter」のリリースや全国ライブツアーの開催などでますます勢いを増しているsumika。そんな彼らが、全14曲を収録した最新アルバム『For.』をリリースする。
■初回生産限定盤にはライブ映像が付属
形態は、通常盤に初回生産限定盤A・Bを加えた全3形態。初回生産限定盤Aには、撮り下ろしライブ映像「sumika Film #11～ Special Live「Little Crown 2022」～」と「秘密本」が付属、初回生産限定盤Bには、ライブ映像「sumika Film #12 sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)」が付属する。
■全3形態、“全て異なる”ジャケット写真
また、3形態とも全て異なるデザインのジャケット画像にも注目。初回生産限定盤Aはデザイナーの栗原慶太による書き下ろしのイラストが表紙を飾り、初回生産限定盤Bには女優の蒔田彩珠がカバーモデルとして登場。通常盤は、sumikaの楽曲「Jasmine」のジャケットでもコラボレーションしたYUH TAKUNOによる書き下ろしのペイントが使用されている。
【詳細】
sumika 最新アルバム『For.』
CD発売日：2022年9月21日(水)
・通常盤(CD only) 3,300円
＜CD収録内容＞
1.New World
2.Glitter
3.何者
4.フレア
5.Simple
6.リタルダンド
7.Babel
8.透明
9.言葉と心
10.Jasmine
11.Porter
12.チョコレイト
13.Shake & Shake
14.Lost Found.
・初回生産限定盤A(CD＋Blu-ray＋秘密本収録) 7,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #11 ～ Special Live「Little Crown 2022」 ～
・初回生産限定盤B(CD＋Blu-ray) 6,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #12 sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)
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