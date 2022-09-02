ホーム > エンタメ > 音楽 > 記事

sumikaの最新CDアルバム『For.』初回生産限定盤にはライブ映像や“秘密本”が付属

2022年9月2日 08:47

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　sumika(スミカ)の最新アルバム『For.』が、2022年9月21日(水)にCD発売。

■sumikaの最新アルバム『For.』

　2022年5月からは10周年イヤーがスタートし、新曲「Glitter」のリリースや全国ライブツアーの開催などでますます勢いを増しているsumika。そんな彼らが、全14曲を収録した最新アルバム『For.』をリリースする。

■初回生産限定盤にはライブ映像が付属

　形態は、通常盤に初回生産限定盤A・Bを加えた全3形態。初回生産限定盤Aには、撮り下ろしライブ映像「sumika Film #11～ Special Live「Little Crown 2022」～」と「秘密本」が付属、初回生産限定盤Bには、ライブ映像「sumika Film #12 sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)」が付属する。

■全3形態、“全て異なる”ジャケット写真

　また、3形態とも全て異なるデザインのジャケット画像にも注目。初回生産限定盤Aはデザイナーの栗原慶太による書き下ろしのイラストが表紙を飾り、初回生産限定盤Bには女優の蒔田彩珠がカバーモデルとして登場。通常盤は、sumikaの楽曲「Jasmine」のジャケットでもコラボレーションしたYUH TAKUNOによる書き下ろしのペイントが使用されている。

【詳細】
sumika 最新アルバム『For.』
CD発売日：2022年9月21日(水)
・通常盤(CD only) 3,300円
＜CD収録内容＞
1.New World　
2.Glitter　
3.何者　
4.フレア　
5.Simple　
6.リタルダンド　
7.Babel　
8.透明　
9.言葉と心　
10.Jasmine　
11.Porter　
12.チョコレイト　
13.Shake & Shake　
14.Lost Found.

・初回生産限定盤A(CD＋Blu-ray＋秘密本収録) 7,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #11 ～ Special Live「Little Crown 2022」 ～

・初回生産限定盤B(CD＋Blu-ray) 6,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #12 sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード

関連記事

スポンサードリンク

音楽の最新ニュース

RSS

» 音楽の最新ニュースをもっと見る