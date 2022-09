エミ「フィラ」「UGG」の人気シューズを別注カラーで、ニュウマン新宿店で先行発売

エミ(emmi)は、旗艦店であるニュウマン新宿店を2022年9月8日(木)にリニューアルオープン。限定アイテムやコラボレーションアイテムを発売する。

■リニューアルオープンを記念した限定アイテム

■ニットトップス&キャミワンピのセット

リニューアルオープンする「ニュウマン新宿店」では、限定アイテムや先行コラボアイテムなどを多数用意。中でも注目したいのは、ニュウマン新宿店限定アイテムとして展開されるワンピースだ。オフショルダーでも着用可能なアシンメトリーのニットトップスと、プリーツを縦に挟み込んだキャミソールワンピースがセットになっており、それぞれ単品でも着用できる。

■ロングフーディーコート

同じく限定アイテムとしてロング丈のフーディーコートも用意。スポーティーになりすぎない落ち感のある撥水タフタの素材を使用した、雨の日や肌寒い時期にぴったりの一着だ。カラーはベージュとブラックの2色からセレクトできる。

■ニュウマン新宿店先行発売アイテム

■フィラの人気シューズをモードなカラーリングで

また、ニュウマン新宿店先行発売アイテムも用意する。フィラ(FILA)と初コラボレーションとなるスニーカーは、ボリューミーなソールが目を引く人気シューズ「CTAPULT」と「INTERATION LIGHT」をベースに採用。ブラウンやホワイトのモードなカラーリングを取り入れることで、大人が日常的に使いやすい一足に仕上げた。フィラとエミ、両ブランドのネームが施された特別仕様のインソールにも注目だ。

■UGGの“ふかふか”シューズから別注カラー

同じく先行発売アイテムとして、UGG(アグ)の別注シューズもお目見え。スリッパ、スニーカー、サンダルを組み合わせた“ふわふわ”のシューズ「ウエストサイダー スライド(WESTSIDER SLIDE)」を、ニュートラルなベージュとモードなブラックの2色の別注カラーで展開する。

さらに、プーマ(PUMA)やコール ハーン(Cole Haan)、スノーピーク(Snow Peak)とのコラボレーションアイテムなども先行発売アイテムとして多数取り揃える。

■ニュウマン新宿店先行受注アイテム

また、数々の女性誌で活躍するスタイリスト・金子綾とのコラボレーションアイテムの先行受注も実施。人気のダウンコートに加え、ダンボールニット素材を使用したセットアップの計2型がラインナップする。

【詳細】

エミ ニュウマン新宿店

リニューアルオープン日:2022年9月8日(木)

住所:東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿店 M2F

■ニュウマン新宿店 限定アイテム

・オフショルダーセットワンピース 23,100円

カラー:MOC/BLK

・撥水ロングフーディーコート 29,700円

カラー:BEG/BLK

■ニュウマン新宿店 先行発売アイテム

<PUMA for emmi>

・TRC MIRA IL Wns 14,300円

カラー:BEG

サイズ:22.5~25.0cm(0.5cm刻みで展開)

※NEWoMan新宿店、オフィシャルオンラインストアにて9月8日(木)より先行発売。その他の店舗では9月15日(木)より発売予定。

<emmi × COLE HAAN>

・ØRIGINALGRAND Shortwing Oxford 35,200円

カラー:WHT/BLT

サイズ:22.5~25.0cm(0.5cm刻みで展開)

・ØRIGINALGRAND Kiltie Loafer 35,200円

カラー:GRN

サイズ:22.5~25.0cm(0.5cm刻みで展開)

※NEWoMan新宿店にて9月8日(木)より先行発売。その他の店舗、オフィシャルオンラインストアでは9月9日(金)より発売予定。

<emmi × FILA>

・INTERATION LIGHT×emmi 10,890円

カラー:BRW

サイズ:23.0cm~26.0cm(1.0cm刻みで展開)

・FILA CATAPULT×emmi 9,790円

カラー:WHT

サイズ:23.0cm~26.0cm(1.0cm刻みで展開)

※NEWoMan新宿店にて9月8日(木)より先行発売。その他の店舗、オフィシャルオンラインストアでは9月22日(木)より発売開始予定。

<UGG for emmi>

・Westsider Hybrid 16,500円

カラー:BEG、BLK

サイズ:23.0cm~25.0cm(0.5cm刻みで展開)

※NEWoMan新宿店にて9月8日(木)より先行発売。その他の店舗、オフィシャルオンラインストアでは9月12日(月)より発売予定。

<emmi × Snow Peak>

・Felt Logo L/S Tshirts/emm 7,480円

カラー:WHT、BUR

サイズ:S、M、XL

※NEWoMan新宿店にて9月8日(木)より先行発売。その他の店舗、オフィシャルオンラインストアでは9月21日(水)より発売予定。

■ニュウマン新宿店 先行受注アイテム

・AYA KANEKO for emmi Down Jacket 46,200円

カラー:CRM、KKI、BLK

サイズ:0、1

・AYA KANEKO for emmi Tops 24,200円

カラー:NVY、BLK

サイズ:F

※NEWoMan新宿店にて9月8日(木)のみ先行受注発売。オンラインストアでは10月より予約開始予定。その他の店舗では11月上旬より発売予定。

【問い合わせ先】

エミ ニュウマン新宿店

TEL:03-6380-1018