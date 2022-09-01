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「ステュディオス」が原宿本店をリニューアルオープン
記事提供元：アパレルウェブ
株式会社 TOKYO BASE が運営するセレクトショップ「ステュディオス（STUDIOUS）」の原宿本店が2022年9月1日にリニューアルオープンした。 “日本発を世界へ‐from JAPAN to THE WORLD‐”をコンセプトにTOKYOブランドにこだわりリアルクローズなモードスタイルを提案してきたセレクトショップ「ステュディオス」は5年ぶりとなるフルリニューアルを記念してスペシャルなコラボアイテムも多数用意した。
※この記事はアパレルウェブより提供を受けて配信しています。
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