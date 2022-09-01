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「ステュディオス」が原宿本店をリニューアルオープン

2022年9月1日 15:59

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記事提供元：アパレルウェブ

 　株式会社 TOKYO BASE が運営するセレクトショップ「ステュディオス（STUDIOUS）」の原宿本店が2022年9月1日にリニューアルオープンした。 　“日本発を世界へ‐from JAPAN to THE WORLD‐”をコンセプトにTOKYOブランドにこだわりリアルクローズなモードスタイルを提案してきたセレクトショップ「ステュディオス」は5年ぶりとなるフルリニューアルを記念してスペシャルなコラボアイテムも多数用意した。

※この記事はアパレルウェブより提供を受けて配信しています。

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