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8/31の強弱材料
*08:39JST 8/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28195.58、+316.62）
・1ドル＝138.80-90円
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（31790.87、-308.12）
・ナスダック総合指数は下落（11883.14、-134.53）
・シカゴ日経先物は下落（27925、大阪比-275）
・SOX指数は下落（2708.63、-35.87）
・米原油先物は下落（91.64、-5.37）
・VIX指数は変わらず（26.21、0.00）
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・全国百貨店売上高（7月）
・スーパーマーケット売上高（7月）
・小売売上高（7月）
・鉱工業生産指数（7月）
・国債買いオペ
・住宅着工件数（7月）
・消費者態度指数（8月）
・2023年度予算概算要求・税制改正要望の締め切り
・岸田首相が記者会見
・中国製造業PMI（8月）
・トルコGDP（4-6月）
・独失業率（失業保険申請率）（8月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（8月）
・インド財政赤字（7月）
・インドGDP（4-6月）
・南アフリカ貿易収支（7月）
・ブラジル全国失業率（7月）
・ブラジル基礎的財政収支（7月）
・カナダGDP（4-6月）
・米ADP全米雇用報告（8月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）
・米クリーブランド連銀総裁が講演
・米アトランタ連銀総裁が講演
・インドネシアで主要20カ国（G20）環境・気候変動担当相会合
・ロシアパイプライン「ノルドストリーム」停止（9月2日まで）
・インドとマレーシアは休場《ST》
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