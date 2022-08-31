*08:39JST 8/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28195.58、+316.62）

・1ドル＝138.80-90円

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（31790.87、-308.12）

・ナスダック総合指数は下落（11883.14、-134.53）

・シカゴ日経先物は下落（27925、大阪比-275）

・SOX指数は下落（2708.63、-35.87）

・米原油先物は下落（91.64、-5.37）

・VIX指数は変わらず（26.21、0.00）

・国内コロナ感染者が急増

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・全国百貨店売上高（7月）

・スーパーマーケット売上高（7月）

・小売売上高（7月）

・鉱工業生産指数（7月）

・国債買いオペ

・住宅着工件数（7月）

・消費者態度指数（8月）

・2023年度予算概算要求・税制改正要望の締め切り

・岸田首相が記者会見

・中国製造業PMI（8月）

・トルコGDP（4-6月）

・独失業率（失業保険申請率）（8月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（8月）

・インド財政赤字（7月）

・インドGDP（4-6月）

・南アフリカ貿易収支（7月）

・ブラジル全国失業率（7月）

・ブラジル基礎的財政収支（7月）

・カナダGDP（4-6月）

・米ADP全米雇用報告（8月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）

・米クリーブランド連銀総裁が講演

・米アトランタ連銀総裁が講演

・インドネシアで主要20カ国（G20）環境・気候変動担当相会合

・ロシアパイプライン「ノルドストリーム」停止（9月2日まで）

・インドとマレーシアは休場《ST》