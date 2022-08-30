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コジマ 急落、配当・優待権利落ちで処分売りが優勢
記事提供元：フィスコ
*14:43JST コジマ---急落、配当・優待権利落ちで処分売りが優勢
コジマ＜7513＞は急落。本日は8月末の権利落ち日となっており、処分売りの動きが優勢のようだ。同社は8月本決算で、8月末に10円の一括配当を予定、前日終値ベースでの配当利回りは1.5％の水準。また、100株以上の株主には1000円（保有期間1年以上2年未満では2000円、2年以上では3000円）の優待券が贈呈される。2年以上保有の株主では、配当・優待利回りは6％超の水準となる。《YN》
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