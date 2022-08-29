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出来高変化率ランキング（14時台）～ITbookHD、カーバイドがランクイン

2022年8月29日 14:44

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記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ITbookHD、カーバイドがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月29日　14:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4064＞ カーバイド　　　　 　1685300 　31800　 5199.69% -6.45%
＜2307＞ クロスキャット　　 　1221700 　58920　 1973.49% 15.23%
＜4419＞ Finatext　 　1856200 　103200　 1698.64% 16.8%
＜6815＞ ユニデンHD　　　 　91000 　6420　 1317.45% 0%
＜4977＞ ニッタゼラチン　　 　1135800 　84160　 1249.57% 7.05%
＜2841＞ iFEナ100有　 　47942 　3570.6　 1242.69% -5.2%
＜1456＞ 225ベア　　　　 　27239 　2292.6　 1088.13% 2.35%
＜3228＞ 三栄建築　　　　　 　295700 　35500　 732.96% -0.89%
＜1382＞ ホーブ　　　　　　 　2538800 　326160　 678.39% 11.28%
＜4392＞ FIG　　　　　　 　1502400 　197940　 659.02% 7.16%
＜2845＞ 野村ナスH有　　　 　83290 　10996　 657.46% -5.06%
＜3628＞ データHR　　　　 　159000 　22400　 609.82% 14.19%
＜1515＞ 日鉄鉱　　　　　　 　72000 　10340　 596.32% 2.73%
＜2630＞ MX米SP有　　　 　80611 　11624.4　 593.46% -4.13%
＜7513＞ コジマ　　　　　　 　1718200 　249480　 588.71% 0%
＜7445＞ ライトオン　　　　 　637300 　98120　 549.51% -0.82%
＜2305＞ スタジオアリス　　 　488300 　75500　 546.75% -0.7%
＜9325＞ ファイズHD　　　 　220900 　34420　 541.78% 6.5%
＜9414＞ BS11　　　　　 　261700 　41880　 524.88% -1.01%
＜9946＞ ミニストップ　　　 　435500 　72080　 504.19% -0.41%
<1369> DIAM225　　 　15144 　2582.4　 486.43% -2.52%
<1326> SPDRゴール　　 　17971 　3151.2　 470.29% -0.49%
<5724> アサカ理研　　　　 　1653800 　293360　 463.74% 20.13%
<2569> 上場NSQA　　　 　534000 　96388　 454.01% -5.13%
<2632> MXナスヘ有　　　 　81252 　14981.4　 442.35% -5.21%
<1447> ITbookHD　 　1018400 　188000　 441.70% -9.81%
<2882> イートアンド　　　 　311700 　57980　 437.60% -1.41%
<2620> iS米債13　　　 　34428 　6565.2　 424.40% 1.47%
<8200> リンガーハット　　 　1020300 　202480　 403.90% 0.36%
<9418> USENNEX　　 　943800 　195980　 381.58% -1.55%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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