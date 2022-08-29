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出来高変化率ランキング（14時台）～ITbookHD、カーバイドがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ITbookHD、カーバイドがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月29日 14:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4064＞ カーバイド 1685300 31800 5199.69% -6.45%
＜2307＞ クロスキャット 1221700 58920 1973.49% 15.23%
＜4419＞ Finatext 1856200 103200 1698.64% 16.8%
＜6815＞ ユニデンHD 91000 6420 1317.45% 0%
＜4977＞ ニッタゼラチン 1135800 84160 1249.57% 7.05%
＜2841＞ iFEナ100有 47942 3570.6 1242.69% -5.2%
＜1456＞ 225ベア 27239 2292.6 1088.13% 2.35%
＜3228＞ 三栄建築 295700 35500 732.96% -0.89%
＜1382＞ ホーブ 2538800 326160 678.39% 11.28%
＜4392＞ FIG 1502400 197940 659.02% 7.16%
＜2845＞ 野村ナスH有 83290 10996 657.46% -5.06%
＜3628＞ データHR 159000 22400 609.82% 14.19%
＜1515＞ 日鉄鉱 72000 10340 596.32% 2.73%
＜2630＞ MX米SP有 80611 11624.4 593.46% -4.13%
＜7513＞ コジマ 1718200 249480 588.71% 0%
＜7445＞ ライトオン 637300 98120 549.51% -0.82%
＜2305＞ スタジオアリス 488300 75500 546.75% -0.7%
＜9325＞ ファイズHD 220900 34420 541.78% 6.5%
＜9414＞ BS11 261700 41880 524.88% -1.01%
＜9946＞ ミニストップ 435500 72080 504.19% -0.41%
<1369> DIAM225 15144 2582.4 486.43% -2.52%
<1326> SPDRゴール 17971 3151.2 470.29% -0.49%
<5724> アサカ理研 1653800 293360 463.74% 20.13%
<2569> 上場NSQA 534000 96388 454.01% -5.13%
<2632> MXナスヘ有 81252 14981.4 442.35% -5.21%
<1447> ITbookHD 1018400 188000 441.70% -9.81%
<2882> イートアンド 311700 57980 437.60% -1.41%
<2620> iS米債13 34428 6565.2 424.40% 1.47%
<8200> リンガーハット 1020300 202480 403.90% 0.36%
<9418> USENNEX 943800 195980 381.58% -1.55%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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