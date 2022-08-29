*08:27JST 8/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28641.38、+162.37）

・1ドル＝137.70-80円

・米原油先物は上昇（93.06、+0.54）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（32283.40、-1008.38）

・ナスダック総合指数は下落（12141.71、-497.55）

・シカゴ日経先物は下落（28220、大阪比-390）

・SOX指数は下落（2798.44、-172.62）

・VIX指数は上昇（25.56、+3.78）

・米長期金利は上昇

・国内コロナ感染者が急増

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・2月決算銘柄は中間配当など権利付き売買最終日

・民生用電子機器国内出荷額（7月）

・景気動向指数改定値（6月）

・悪質商法に対応する消費者庁の検討会スタート

・ブラジル・週次景気動向調査

・ブラジル・連邦政府債務残高（7月）

・ブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演

・非公式欧州連合（EU）防衛相会合（30日まで）

・英国とフィリピンは休場《ST》