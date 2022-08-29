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8/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 8/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28641.38、+162.37）
・1ドル＝137.70-80円
・米原油先物は上昇（93.06、+0.54）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（32283.40、-1008.38）
・ナスダック総合指数は下落（12141.71、-497.55）
・シカゴ日経先物は下落（28220、大阪比-390）
・SOX指数は下落（2798.44、-172.62）
・VIX指数は上昇（25.56、+3.78）
・米長期金利は上昇
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・2月決算銘柄は中間配当など権利付き売買最終日
・民生用電子機器国内出荷額（7月）
・景気動向指数改定値（6月）
・悪質商法に対応する消費者庁の検討会スタート
・ブラジル・週次景気動向調査
・ブラジル・連邦政府債務残高（7月）
・ブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演
・非公式欧州連合（EU）防衛相会合（30日まで）
・英国とフィリピンは休場《ST》
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