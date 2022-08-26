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ＴＯＲＩＣＯ ストップ高、米新興株市場の上伸で投資資金流入、同業のIPO報道も刺激／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:34JST ＜7138＞ ＴＯＲＩＣＯ 1904 +400
ストップ高。目立った手掛かりは見当たらないが、25日の米国株式市場でナスダック総合指数やフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が上伸し、投資家心理が上向いたことから東証グロース市場にも資金が流入している。また、漫画アプリ「ピッコマ」を手掛けるカカオピッコマ（東京都港区）が23年1-6月期にも新規株式公開（IPO）を行う考えと一部メディアが23日に報じたことも同業のTORICO株に対する買い意欲を刺激しているようだ。《ST》
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