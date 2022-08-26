*02:34JST NY外為：ドル反落、米7年債入札好調で金利低下

米財務省は370億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で、最高落札利回りは3.13％と、テイルはマイナス2.81BP。応札倍率は2.65倍と、過去6回入札平均の2.46倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は75.72％と過去6回入札平均の64.2％を上回った。

米国債相場は反発。10年債利回りは3.126％から3.038％まで低下した。ドル買いも後退し、ドル・円は136円95銭から136円51銭まで反落。ユーロ・ドルは0.9949ドルの安値から0.9969ドルへ反発した。ポンド・ドルは1.1830ドルでもみ合い。《KY》