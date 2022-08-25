*15:36JST 東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ

医薬品が上昇率トップ。そのほか保険業、金属製品、その他 金融業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか小売業、陸運業、ゴム製品、非鉄金属も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,303.43 ／ 1.59

2. 保険業 ／ 1,296.28 ／ 1.49

3. 金属製品 ／ 1,239.98 ／ 1.27

4. その他金融業 ／ 725.92 ／ 1.13

5. ガラス・土石製品 ／ 1,137.3 ／ 0.92

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,202.9 ／ 0.79

7. 鉄鋼 ／ 475.68 ／ 0.77

8. 精密機器 ／ 10,823.82 ／ 0.77

9. 建設業 ／ 1,167.87 ／ 0.67

10. 海運業 ／ 1,259.02 ／ 0.67

11. 空運業 ／ 208.2 ／ 0.65

12. サービス業 ／ 2,631.16 ／ 0.62

13. 情報・通信業 ／ 4,872.88 ／ 0.61

14. 卸売業 ／ 2,176.34 ／ 0.55

15. 銀行業 ／ 161.28 ／ 0.54

16. 電気機器 ／ 3,441.36 ／ 0.50

17. パルプ・紙 ／ 457.24 ／ 0.46

18. 繊維業 ／ 612.45 ／ 0.44

19. 機械 ／ 2,228.87 ／ 0.42

20. 石油・石炭製品 ／ 1,256.2 ／ 0.41

21. 不動産業 ／ 1,530.27 ／ 0.41

22. 水産・農林業 ／ 523.35 ／ 0.36

23. 食料品 ／ 1,803.71 ／ 0.27

24. 化学工業 ／ 2,097.48 ／ 0.18

25. 鉱業 ／ 457.46 ／ 0.11

26. 輸送用機器 ／ 3,467.5 ／ 0.10

27. その他製品 ／ 3,749.09 ／ 0.04

28. 証券業 ／ 367.72 ／ 0.00

29. 非鉄金属 ／ 1,046.03 ／ -0.02

30. ゴム製品 ／ 3,730.48 ／ -0.04

31. 陸運業 ／ 1,890.22 ／ -0.04

32. 小売業 ／ 1,380.41 ／ -0.13

33. 電力・ガス業 ／ 386.89 ／ -0.79《FA》