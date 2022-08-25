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東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ
*15:36JST 東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ
医薬品が上昇率トップ。そのほか保険業、金属製品、その他 金融業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか小売業、陸運業、ゴム製品、非鉄金属も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,303.43 ／ 1.59
2. 保険業 ／ 1,296.28 ／ 1.49
3. 金属製品 ／ 1,239.98 ／ 1.27
4. その他金融業 ／ 725.92 ／ 1.13
5. ガラス・土石製品 ／ 1,137.3 ／ 0.92
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,202.9 ／ 0.79
7. 鉄鋼 ／ 475.68 ／ 0.77
8. 精密機器 ／ 10,823.82 ／ 0.77
9. 建設業 ／ 1,167.87 ／ 0.67
10. 海運業 ／ 1,259.02 ／ 0.67
11. 空運業 ／ 208.2 ／ 0.65
12. サービス業 ／ 2,631.16 ／ 0.62
13. 情報・通信業 ／ 4,872.88 ／ 0.61
14. 卸売業 ／ 2,176.34 ／ 0.55
15. 銀行業 ／ 161.28 ／ 0.54
16. 電気機器 ／ 3,441.36 ／ 0.50
17. パルプ・紙 ／ 457.24 ／ 0.46
18. 繊維業 ／ 612.45 ／ 0.44
19. 機械 ／ 2,228.87 ／ 0.42
20. 石油・石炭製品 ／ 1,256.2 ／ 0.41
21. 不動産業 ／ 1,530.27 ／ 0.41
22. 水産・農林業 ／ 523.35 ／ 0.36
23. 食料品 ／ 1,803.71 ／ 0.27
24. 化学工業 ／ 2,097.48 ／ 0.18
25. 鉱業 ／ 457.46 ／ 0.11
26. 輸送用機器 ／ 3,467.5 ／ 0.10
27. その他製品 ／ 3,749.09 ／ 0.04
28. 証券業 ／ 367.72 ／ 0.00
29. 非鉄金属 ／ 1,046.03 ／ -0.02
30. ゴム製品 ／ 3,730.48 ／ -0.04
31. 陸運業 ／ 1,890.22 ／ -0.04
32. 小売業 ／ 1,380.41 ／ -0.13
33. 電力・ガス業 ／ 386.89 ／ -0.79《FA》
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