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システムサポート 剰余金の配当を発表
記事提供元：フィスコ
*14:09JST システムサポート---剰余金の配当を発表
システムサポート＜4396＞は24日、2022年6月30日を基準日とする剰余金の配当を発表した。
1株当たりの配当金は13円、配当金総額は1.34億円。年間の配当金は中間配当金12円と合わせて、１株当たり25円となる。前期実績は年間21円。
将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続することに加え、業績、利益水準に応じて配当水準の向上を図る基本方針に基づき、業績など総合的に検討した結果としている。
2022年9月27日開催予定の第43回定時株主総会に付議する予定。《ST》
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