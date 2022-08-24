*15:37JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ

電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか鉱業、パルプ・紙、ゴム製品、卸売業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか空運業、海運業、サービス業、医薬品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電力・ガス業 ／ 389.98 ／ 1.85

2. 鉱業 ／ 456.94 ／ 1.56

3. パルプ・紙 ／ 455.13 ／ 1.38

4. ゴム製品 ／ 3,731.82 ／ 1.19

5. 卸売業 ／ 2,164.47 ／ 0.96

6. 銀行業 ／ 160.42 ／ 0.78

7. 建設業 ／ 1,160.07 ／ 0.56

8. 非鉄金属 ／ 1,046.19 ／ 0.50

9. ガラス・土石製品 ／ 1,126.96 ／ 0.45

10. 機械 ／ 2,219.58 ／ 0.43

11. 石油・石炭製品 ／ 1,251.02 ／ 0.31

12. その他金融業 ／ 717.8 ／ 0.29

13. 繊維業 ／ 609.74 ／ 0.20

14. 鉄鋼 ／ 472.04 ／ 0.19

15. 金属製品 ／ 1,224.39 ／ 0.18

16. 証券業 ／ 367.71 ／ 0.13

17. 輸送用機器 ／ 3,464.19 ／ 0.11

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,185.73 ／ -0.02

19. 精密機器 ／ 10,741.48 ／ -0.13

20. 水産・農林業 ／ 521.49 ／ -0.14

21. 不動産業 ／ 1,523.96 ／ -0.30

22. 小売業 ／ 1,382.22 ／ -0.31

23. 陸運業 ／ 1,890.98 ／ -0.42

24. 保険業 ／ 1,277.31 ／ -0.48

25. 情報・通信業 ／ 4,843.45 ／ -0.50

26. 化学工業 ／ 2,093.68 ／ -0.59

27. 食料品 ／ 1,798.81 ／ -0.60

28. 電気機器 ／ 3,424.18 ／ -0.67

29. 医薬品 ／ 3,251.82 ／ -0.77

30. サービス業 ／ 2,614.94 ／ -0.84

31. 海運業 ／ 1,250.65 ／ -1.00

32. 空運業 ／ 206.85 ／ -1.48

33. その他製品 ／ 3,747.66 ／ -1.69《FA》