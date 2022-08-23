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出来高変化率ランキング（14時台）～エリアリンク、ホクトがランクイン

2022年8月23日 14:52

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記事提供元：フィスコ

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エリアリンク、ホクトがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月23日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4772＞ ストリームM　　　 　5316400 　85680　 6104.95% 25.77%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　 　4145700 　306800　 1251.27% -5.74%
＜4323＞ 日シス技術　　　　 　203900 　19320　 955.38% 8.38%
＜6561＞ HANATOUR　 　534600 　51700　 934.04% 20.97%
＜4395＞ アクリート　　　　 　6070700 　1179720　 414.59% -4.18%
＜2634＞ #VALUE! 　142470 　30714　 363.86% -1.71%
＜7205＞ 日野自　　　　　　 　19100800 　5217860　 266.07% -6.2%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　 　414000 　114860　 260.44% 1.55%
＜8914＞* エリアリンク　　　 　66400 　18580　 257.37% 6.24%
＜3966＞ ユーザベース　　　 　797200 　223280　 257.04% -3.5%
＜1382＞ ホーブ　　　　　　 　126200 　35540　 255.09% 11.15%
＜9201＞ JAL　　　　　　 　11213300 　3251460　 244.87% 4.75%
＜3099＞ 三越伊勢丹　　　　 　3622700 　1136860　 218.66% 4.56%
＜5121＞ 藤コンポ　　　　　 　773400 　242920　 218.38% 5.05%
＜3691＞ デジタルプラス　　 　120900 　40180　 200.90% 18.12%
＜1475＞ iSTOPIX　　 　408379 　136851.6　 198.41% -1.13%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　 　838100 　282100　 197.09% 8.88%
＜8388＞ 阿波銀　　　　　　 　116500 　39540　 194.64% -1.46%
＜8425＞ みずほリース　　　 　100800 　36520　 176.01% -1.32%
＜9974＞ ベルク　　　　　　 　27200 　10120　 168.77% -1.44%
<9726> KNTCT　　　　 　150300 　58960　 154.92% 6.62%
<1379>* ホクト　　　　　　 　64600 　26060　 147.89% 0.67%
<1822> 大豊建　　　　　　 　70900 　28920　 145.16% -2.27%
<2734> サーラ　　　　　　 　440900 　179860　 145.14% 3.88%
<8242> H2Oリテイル　　 　622800 　261780　 137.91% 3.31%
<4813>* ACCESS　　　 　174100 　74120　 134.89% 0.13%
<2934>* Jフロンティア　　 　58300 　24840　 134.70% 7.24%
<4531> 有機薬　　　　　　 　267000 　115420　 131.33% 3.68%
<8233>* 高島屋　　　　　　 　1470900 　644560　 128.20% 3.49%
<7806> MTG　　　　　　 　130400 　57160　 128.13% 4.88%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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