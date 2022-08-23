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出来高変化率ランキング（14時台）～エリアリンク、ホクトがランクイン
*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エリアリンク、ホクトがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月23日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4772＞ ストリームM 5316400 85680 6104.95% 25.77%
＜4885＞ 室町ケミカル 4145700 306800 1251.27% -5.74%
＜4323＞ 日シス技術 203900 19320 955.38% 8.38%
＜6561＞ HANATOUR 534600 51700 934.04% 20.97%
＜4395＞ アクリート 6070700 1179720 414.59% -4.18%
＜2634＞ #VALUE! 142470 30714 363.86% -1.71%
＜7205＞ 日野自 19100800 5217860 266.07% -6.2%
＜4199＞ ワンプラ 414000 114860 260.44% 1.55%
＜8914＞* エリアリンク 66400 18580 257.37% 6.24%
＜3966＞ ユーザベース 797200 223280 257.04% -3.5%
＜1382＞ ホーブ 126200 35540 255.09% 11.15%
＜9201＞ JAL 11213300 3251460 244.87% 4.75%
＜3099＞ 三越伊勢丹 3622700 1136860 218.66% 4.56%
＜5121＞ 藤コンポ 773400 242920 218.38% 5.05%
＜3691＞ デジタルプラス 120900 40180 200.90% 18.12%
＜1475＞ iSTOPIX 408379 136851.6 198.41% -1.13%
＜7048＞ ベルトラ 838100 282100 197.09% 8.88%
＜8388＞ 阿波銀 116500 39540 194.64% -1.46%
＜8425＞ みずほリース 100800 36520 176.01% -1.32%
＜9974＞ ベルク 27200 10120 168.77% -1.44%
<9726> KNTCT 150300 58960 154.92% 6.62%
<1379>* ホクト 64600 26060 147.89% 0.67%
<1822> 大豊建 70900 28920 145.16% -2.27%
<2734> サーラ 440900 179860 145.14% 3.88%
<8242> H2Oリテイル 622800 261780 137.91% 3.31%
<4813>* ACCESS 174100 74120 134.89% 0.13%
<2934>* Jフロンティア 58300 24840 134.70% 7.24%
<4531> 有機薬 267000 115420 131.33% 3.68%
<8233>* 高島屋 1470900 644560 128.20% 3.49%
<7806> MTG 130400 57160 128.13% 4.88%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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