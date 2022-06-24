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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(5月) 2.1％ 2.1％
08:50 企業向けサービス価格指数(5月) 1.7％ 1.7％
10:00 ソフトバンクG、りそなHD、マツダが株主総会を開催
15:00 岸田首相、鈴木財務相、雨宮日銀副総裁が全国信用金庫大会であいさつ
マイクロ波化学が東証グロースに新規上場(公開価格:605円)
＜海外＞
15:00 英・小売売上高指数(5月) -0.6％ 1.4％
17:00 独・IFO企業景況感指数(6月) 92.0 93.0
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(6月) 75.5
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月) 0.59％
23:00 米・新築住宅販売件数(5月) 59.5万戸 59.1万戸
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月) 50.2 50.2
中・経常収支確定値(1-3月) 895億ドル
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
伊・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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