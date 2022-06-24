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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など

2022年6月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(5月)　2.1％　2.1％
08:50　企業向けサービス価格指数(5月)　1.7％　1.7％
10:00　ソフトバンクG、りそなHD、マツダが株主総会を開催
15:00　岸田首相、鈴木財務相、雨宮日銀副総裁が全国信用金庫大会であいさつ


マイクロ波化学が東証グロースに新規上場(公開価格:605円)


＜海外＞
15:00　英・小売売上高指数(5月)　-0.6％　1.4％
17:00　独・IFO企業景況感指数(6月)　92.0　93.0
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(6月)　　75.5
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月)　　0.59％
23:00　米・新築住宅販売件数(5月)　59.5万戸　59.1万戸
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月)　50.2　50.2


中・経常収支確定値(1-3月)　　895億ドル

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演

伊・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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