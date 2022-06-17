ホーム > ライフ > グルメ・食品 > 記事

スターバックス「カフェフェイバリット」よりカフェモカが登場

2022年6月17日 16:45

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　スターバックスのペットボトル入りコーヒー飲料「カフェフェイバリット(CAFÉ FAVORITES)」のデザインがリニューアル。また、従来のカフェラテのほか、カフェモカが新たなラインナップに加わり、セブン&アイグループ限定で2022年6月28日(火)から発売される。

　スターバックスの焙煎方法で深煎りにローストした豆をブレンドし、コーヒー本来の風味を楽しめるカフェフェイバリット。新たに登場するカフェモカは、コク深いコーヒーとほろ苦チョコレートの風味に、ミルクの甘みが優しくミックスされた、バランスのよい味わいだ。

カフェラテも、ミルクのコクとコーヒーの風味のハーモニーが楽しめる。新パッケージはカまろやかなミルク感とコーヒーの調和をイメージしている。

商品詳細
「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェラテ」
「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェモカ」
発売期日：2022年6月28日(火)
容量：280mlペットボトル
希望小売価格：151円

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード

関連記事

スポンサードリンク

グルメ・食品の最新ニュース

RSS

» グルメ・食品の最新ニュースをもっと見る