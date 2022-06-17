関連記事
スターバックス「カフェフェイバリット」よりカフェモカが登場
記事提供元：ファッションプレス
スターバックスのペットボトル入りコーヒー飲料「カフェフェイバリット(CAFÉ FAVORITES)」のデザインがリニューアル。また、従来のカフェラテのほか、カフェモカが新たなラインナップに加わり、セブン&アイグループ限定で2022年6月28日(火)から発売される。
スターバックスの焙煎方法で深煎りにローストした豆をブレンドし、コーヒー本来の風味を楽しめるカフェフェイバリット。新たに登場するカフェモカは、コク深いコーヒーとほろ苦チョコレートの風味に、ミルクの甘みが優しくミックスされた、バランスのよい味わいだ。
カフェラテも、ミルクのコクとコーヒーの風味のハーモニーが楽しめる。新パッケージはカまろやかなミルク感とコーヒーの調和をイメージしている。
商品詳細
「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェラテ」
「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェモカ」
発売期日：2022年6月28日(火)
容量：280mlペットボトル
希望小売価格：151円
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ねこの形の高級食パン「ねこねこ食パン」“まるでミルクティー”限定アールグレイ＆フロマージュ 6/17 11:21
- 神戸ポートピアホテル 「桃のアフタヌーンティー」韓国・香港のアジアンスイーツをピーチでアレンジ 6/17 07:41
- バターズの新ブランド「バターズ バターサンドウィッチ」誕生、八朔マーマレードの新作バターサンドも 6/16 17:06
- パンケーキ専門店バター×エヴァンゲリオン第2弾”シンジ＆カヲル”惑星チョコのふわふわパンケーキ 6/16 17:04
- ANAインターコンチネンタルホテル東京“ハワイアン”アフタヌーンティー風メニュー、伝統菓子風パイなど 6/15 16:23