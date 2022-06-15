関連記事
クリアル 販売用不動産を取得、クラウドファンディングによる商品提供のパイプラインに
記事提供元：フィスコ
*16:05JST クリアル---販売用不動産を取得、クラウドファンディングによる商品提供のパイプラインに
クリアル＜2998＞は14日、運営する不動産ファンドオンラインマーケット「ＣＲＥＡＬ」でのクラウドファンディングによる商品提供のパイプラインとすることを目的に、販売用不動産を取得することを発表。
同物件は、東京都品川区に所在する延床面積801.39平方メートルの鉄筋コンクリート造(地上14階)の共同住宅。
取得価格は、同社の2022年3月期の連結純資産の額10.45億円の30％相当額以上としている。
契約締結日は6月15日、引き渡し日は8月31日(予定)。販売予定時期は2024年3月期以降の計画としている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 新興市場銘柄ダイジェスト:Mマートは大幅に続落、ANYCOLORがストップ高 6/15 15:06
- フューチャーベンチャーキャピタルが一段高急伸、「株主提案に対する当社の考え方」に注目集まる 6/15 14:55
- 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、三和油化工業がランクイン 6/15 14:53
- NEWART 急伸、大幅増配発表で利回り妙味高まる 6/15 14:42
- 東京ベース 下げ渋り続伸、第1四半期営業赤字決算もアク抜け感優勢 6/15 14:30