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Mマート 大幅に続落、23年1月期第1四半期の営業利益1.7％増、材料出尽くしで売り優勢／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:35JST ＜4380＞ Mマート 857 -188
大幅に続落。23年1月期第1四半期（22年2-4月）の営業利益を前年同期比1.7％増の0.69億円と発表している。「Mマート（食材を取り扱う市場）」は1080店（前年同期末比29店増）に拡大した一方、「Bnet（食材以外を取り扱う市場）」は434店（同60店減）となった。通期予想は前期比26.6％増の3.41億円で据え置いた。Mマート株は10日に年初来高値を記録しており、材料出尽くし感で売り優勢となっているようだ。《ST》
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