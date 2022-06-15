*12:10JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、売り一巡後は小幅に戻す

15日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、135円前半で推移。米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め加速への思惑でドル買いが先行し、早朝に135円半ばに浮上。その後は日本政府の円安けん制で円買いに振れ、ドルは134円後半に失速する場面も。下げ一服後は再び135円台に戻した。



ここまでの取引レンジは、ドル・円は134円88銭から135円59銭、ユーロ・円は140円71銭から141円29銭、ユーロ・ドルは1.0408ドルから1.0451ドル。

【要人発言】

・松野官房長官

「為替、過度な変動は経済に悪影響」

「必要な場合は適切な対応」

【経済指標】

・日・4月機械受注(船舶・電力除く民需)：+7.1％（前月比予想：-1.3％、3月：+7.1

％）

・NZ・1-3月期経常収支：-61.43億NZドル（予想：-59.63億NZドル、10-12月期：-73.40億NZドル←-72.61億NZドル）

・中・5月鉱工業生産：前年比+0.7％（予想：-0.9％、4月：-2.9％）

・中・5月小売売上高：前年比-6，7％（予想：-7.1％、4月：-11.1％）《TY》