関連記事
東京為替：ドル・円は下げ渋り、売り一巡後は小幅に戻す
記事提供元：フィスコ
*12:10JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、売り一巡後は小幅に戻す
15日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、135円前半で推移。米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め加速への思惑でドル買いが先行し、早朝に135円半ばに浮上。その後は日本政府の円安けん制で円買いに振れ、ドルは134円後半に失速する場面も。下げ一服後は再び135円台に戻した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は134円88銭から135円59銭、ユーロ・円は140円71銭から141円29銭、ユーロ・ドルは1.0408ドルから1.0451ドル。
【要人発言】
・松野官房長官
「為替、過度な変動は経済に悪影響」
「必要な場合は適切な対応」
【経済指標】
・日・4月機械受注(船舶・電力除く民需)：+7.1％（前月比予想：-1.3％、3月：+7.1
％）
・NZ・1-3月期経常収支：-61.43億NZドル（予想：-59.63億NZドル、10-12月期：-73.40億NZドル←-72.61億NZドル）
・中・5月鉱工業生産：前年比+0.7％（予想：-0.9％、4月：-2.9％）
・中・5月小売売上高：前年比-6，7％（予想：-7.1％、4月：-11.1％）《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 東京為替：中国経済指標改善でドル・円は135円30銭まで戻す 6/15 11:33
- 東京為替：投資家は様子見姿勢、ドル・円は135円台前半でもみ合う状態が続く 6/15 11:01
- 東京為替：ドル上昇は一服、米FOMC会合の結果判明を待つ状況 6/15 09:19
- 今日の為替市場ポイント：米国金利の先高観強まる 6/15 07:56
- NY為替：6月FOMCでの0.75％の利上げ織り込みドル全面高 6/15 06:38