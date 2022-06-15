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サンバイオ 大幅に4日ぶり反発、23年1月期第1四半期の純損益改善、為替差益27.29億円計上／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:33JST ＜4592＞ サンバイオ 1063 +43
大幅に4日ぶり反発。23年1月期第1四半期（22年2-4月）の営業損益を18.44億円の赤字（前年同期実績15.40億円の赤字）と発表している。一方、純損益は3.15億円の赤字（同8.60億円の赤字）に改善した。SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムの承認申請に向けた製造関連費用がかかったものの、営業外収益として為替差益27.29億円を計上した。通期予想は営業損益が58.58億円の赤字、純損益が59.97億円の赤字で据え置いた。《ST》
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