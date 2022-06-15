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今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(4月) -1.2％ 7.1％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30 第3次産業活動指数(4月) 0.8％ 1.3％
通常国会会期末
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(1-3月) -59.63億NZドル -72.61億NZドル
11:00 中・鉱工業生産指数(5月) -1.0％ -2.9％
11:00 中・小売売上高(5月) -7.1％ -11.1％
11:00 中・不動産投資(5月) -4.0％ -2.7％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(5月) 6.1％ 6.8％
11:00 中・調査失業率(5月) 6.1％ 6.1％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(4月) 0.7％ -1.8％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(4月) -164億ユーロ
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(6月) 0.1％
21:30 米・輸入物価指数(5月) 1.2％ 0％
21:30 米・小売売上高(5月) 0.2％ 0.9％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(6月) 2.5 -11.6
23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) 68 69
23:00 米・企業在庫(4月) 1.4％ 2.0％
25:00 露 ・GDP(1-3月) 3.6％ 3.5％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(4月) 231億ドル
米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表 1.50％ 1.00％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
米・下院特別委員会の連邦議会議事堂襲撃事件公聴会
露・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(18日まで)
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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