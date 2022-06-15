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今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など

2022年6月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(4月)　-1.2％　7.1％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　第3次産業活動指数(4月)　0.8％　1.3％


通常国会会期末


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(1-3月)　-59.63億NZドル　-72.61億NZドル
11:00　中・鉱工業生産指数(5月)　-1.0％　-2.9％
11:00　中・小売売上高(5月)　-7.1％　-11.1％
11:00　中・不動産投資(5月)　-4.0％　-2.7％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(5月)　6.1％　6.8％
11:00　中・調査失業率(5月)　6.1％　6.1％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(4月)　0.7％　-1.8％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(4月)　　-164億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(6月)　　0.1％
21:30　米・輸入物価指数(5月)　1.2％　0％
21:30　米・小売売上高(5月)　0.2％　0.9％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(6月)　2.5　-11.6
23:00　米・NAHB住宅市場指数(6月)　68　69
23:00　米・企業在庫(4月)　1.4％　2.0％
25:00　露 ・GDP(1-3月)　3.6％　3.5％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(4月)　　231億ドル


米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　1.50％　1.00％

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

米・下院特別委員会の連邦議会議事堂襲撃事件公聴会

露・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(18日まで)


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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