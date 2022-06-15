*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など

＜国内＞

08:50 コア機械受注(4月) -1.2％ 7.1％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)

13:30 第3次産業活動指数(4月) 0.8％ 1.3％



通常国会会期末



＜海外＞

07:45 NZ・経常収支(1-3月) -59.63億NZドル -72.61億NZドル

11:00 中・鉱工業生産指数(5月) -1.0％ -2.9％

11:00 中・小売売上高(5月) -7.1％ -11.1％

11:00 中・不動産投資(5月) -4.0％ -2.7％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(5月) 6.1％ 6.8％

11:00 中・調査失業率(5月) 6.1％ 6.1％

18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(4月) 0.7％ -1.8％

18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(4月) -164億ユーロ

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(6月) 0.1％

21:30 米・輸入物価指数(5月) 1.2％ 0％

21:30 米・小売売上高(5月) 0.2％ 0.9％

21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(6月) 2.5 -11.6

23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) 68 69

23:00 米・企業在庫(4月) 1.4％ 2.0％

25:00 露 ・GDP(1-3月) 3.6％ 3.5％

29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(4月) 231億ドル



米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表 1.50％ 1.00％

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

米・下院特別委員会の連邦議会議事堂襲撃事件公聴会

露・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(18日まで)



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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》