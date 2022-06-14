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スマレジ　大幅に反発、22年4月期の営業利益は会社計画超過、上限39万株の自社株買い／新興市場スナップショット

2022年6月14日 09:31

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記事提供元：フィスコ

*09:31JST ＜4431＞ スマレジ 1064 +148
大幅に反発。22年4月期の営業利益を6.36億円と発表している。説明資料によると、前期比24.7％減だが、会社計画（5.23億円）を超過した。7月に非連結決算への移行を予定しているため、23年4月期予想は非開示とした。大規模なマーケティングを展開した結果、主力サービス「スマレジ」の登録店舗数が11万0723店舗を突破した。また、39万株（5.00億円）を上限とする自社株買いを実施する。発行済株式総数に対する割合は2.00％。《ST》

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