Ado新曲「私は最強」Mrs. GREEN APPLEが楽曲提供、映画『ONE PIECE』劇中歌

Ado(アド)の新曲「私は最強」が、2022年6月22日(水)に配信リリース。アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌となる。

■Adoの新曲「私は最強」映画『ONE PIECE FILM RED』劇中歌に

自身初のCDアルバム『狂言』のリリースや、さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ「カムパネルラ」の開催などで2022年も注目を集めるAdo。そんなAdoの新曲「私は最強」が、映画『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌に決定した。

Adoは、映画『ONE PIECE FILM RED』にて、世界中が熱狂する歌姫・ウタ役の歌唱キャストを担当。劇中では、Adoが“ウタ”として新曲「私は最強」を歌い上げる。なお、「私は最強」は、劇中でウタが歌唱する全7曲をすべて収録した最新アルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』に収録される。

■楽曲提供はMrs. GREEN APPLE

「私は最強」の楽曲提供したのは、2022年3月に活動再開、最新ミニアルバム『Unity』が話題のMrs. GREEN APPLE(ミセス・グリーン・アップル)。注目アーティスト同士のコラボレーションで、一体どんな楽曲に仕上がっているのか期待だ。

【詳細】

Ado 新曲「私は最強」

配信日：2022年6月22日(水)

楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE

※8月10日(水)発売の最新CDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』にも収録。

※アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』劇中歌。

公開日：2022年8月6日(土)

原作・総合プロデューサー：尾田栄一郎

監督：谷口悟朗

脚本：黒岩勉

声の出演：田中真弓、中井和哉、岡村明美、山口勝平、平田広明、大谷育江、山口由里子、矢尾一樹、チョー、宝亀克寿、名塚佳織、Ado、津田健次郎、池田秀一