関西電力が逆行高、美浜発電所3号機の運転再開時期の前倒しを好感

■東京電力HDなども高い、日経平均は600円安

関西電力<9503>(東証プライム)は6月13日、出直り基調で始まり、取引開始後は3%高の1265円(38円高)まで上げ、日経平均の600円安などに逆行高となっている。前週末取引日・10日の15時に美浜発電所3号機の運転再開時期の前倒しを発表し、発電コスト削減や夏の電力不足への対応に期待が出ている。東京電力ホールディングス<9501>(東証プライム)なども高い。

「美浜発電所3号機・特定重大事故等対処施設・運用開始時期」は2022年7月下旬(変更前:2022年9月頃)とし、「美浜発電所3号機・運転再開(並列)時期」は2022年8月12日(変更前:2022年10月20日)とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【特集】今期純利益１０％以上増益予想でＰＥＲ市場平均下回る株（2022/05/09）

・【特集】尹韓国次期大統領が代表団派遣、韓国と関係の深い銘柄（2022/04/26）

・【特集】成長戦略を積極開示した関連株に注目、下値をマーク（2022/04/25）

・【特集】ＮＴＴとＫＤＤＩ高値更新、半導体・海運・商社に続くか（2022/04/21）