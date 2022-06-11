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[ドル・円通貨オプション] R/R、円先安観に伴う円プット買い後退
記事提供元：フィスコ
*01:03JST [ドル・円通貨オプション] R/R、円先安観に伴う円プット買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円の上昇が一段落したためオプション売りが継続した。
リスクリバーサルでも円先安観を受けた円プット買いがさらに後退した。
■変動率
・1カ月物12.05％⇒11.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.66％⇒11.43％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.16％⇒11.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.48％⇒10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.35％⇒-0.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.23％⇒-0.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.11％⇒+0.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.03％⇒＋0.05％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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