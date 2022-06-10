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ナ・デックス ストップ高買い気配、想定以上の業績上振れや増配がインパクトに
記事提供元：フィスコ
*11:17JST ナ・デックス---ストップ高買い気配、想定以上の業績上振れや増配がインパクトに
ナ・デックス＜7435＞はストップ高買い気配。前日に22年4月期決算を発表、営業利益は11.8億円で前期比87.5％増益となり、従来計画の9億円を大きく上回る着地になっている。想定よりも部品不足の影響が軽微にとどまったもよう。また、期末配当金は従来計画の14円から26円にまで引き上げ、年間配当金は前期比14円増の33円としている。また、23年4月期も同29.6％の営業増益、同2円増の35円を計画。《ST》
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