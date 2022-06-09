*21:14JST 欧州為替：ECB発表後、ユーロは売り買い交錯

欧州中央銀行(ECB)の発表後、ユーロ・ドルは1.0745ドルから1.0689ドルまで下落後、1.0740ドルへ反発。ドル・円は133円39銭に下落後、133円89銭まで上昇。ユーロ・円は142円65銭まで下落後、143円76銭まで上昇、という値動きになっているもよう。

【金融政策】

・欧州中央銀行(ECB)

・主要政策金利を0.00％に据え置き

・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を-0.50％に据え置き

・限界貸出金利(上限)を0.25％に据え置き

「7月に0.25ポイント利上げの意向、9月も行動見込む」

「資産購入プログラム（APP）の量的緩和を7月1日で終了へ」

「9月以降は“段階的だが持続的な”利上げ見込む」

「インフレ見通しが維持か悪化なら、9月の大幅利上げあり得る」《KK》