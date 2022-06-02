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東京通信　ストップ高買い気配、メタバース利用アイドル創造のオーバース出資を引き続き材料視／新興市場スナップショット

2022年6月2日 12:38

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記事提供元：フィスコ

*12:38JST ＜7359＞ 東京通信 1013 カ -
ストップ高買い気配。5月31日にエンターテイメントコンテンツを企画・開発するオーバース（東京都千代田区）に出資したと発表し、引き続き買い材料視されている。出資額、出資比率は非公表。オーバースはブロックチェーン技術とメタバースを利用した新しいアイドルグループの創造を目指している。東京通信はファンビジネスノウハウの活用やデジタルグッズ販売の運営支援などを行う。《ST》

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