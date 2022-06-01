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今日の注目スケジュール：設備投資、製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2022年6月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：設備投資、製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　設備投資(1-3月)　3.4％　4.3％
08:50　企業売上高(1-3月)　　5.7％
09:30　製造業PMI(5月)　　53.2
14:00　自動車販売台数(5月)　　-15.0％


＜海外＞
10:30　豪・GDP(1-3月)　2.8％　4.2％
10:45　中・財新製造業PMI(5月)　49.0　46.0
14:00　印・製造業PMI(5月)　　54.7
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　　54.4
18:00　欧・ユーロ圏失業率(4月)　　6.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月)　　0.44％
22:00　ブ・製造業PMI(5月)　　51.8
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　1.50％　1.00％
23:00　米・ISM製造業景況指数(5月)　55.0　55.4
23:00　米・求人件数(4月)　　1154.9万件
23:00　米・建設支出(4月)　0.7％　0.1％
27:00　ブ・貿易収支(5月)　　81.48億ドル


米・自動車販売(5月、2日までに)　1450万台　1429万台

米・連邦準備制度理事会(FRBがバランスシート縮小開始

米・ニューヨーク連銀総裁がイベントで冒頭挨拶

米・セントルイス連銀総裁が講演

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁や中国人民銀行(中央銀行)総裁が「グリーンスワン2022」のパネル討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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