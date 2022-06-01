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今日の注目スケジュール：設備投資、製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：設備投資、製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 設備投資(1-3月) 3.4％ 4.3％
08:50 企業売上高(1-3月) 5.7％
09:30 製造業PMI(5月) 53.2
14:00 自動車販売台数(5月) -15.0％
＜海外＞
10:30 豪・GDP(1-3月) 2.8％ 4.2％
10:45 中・財新製造業PMI(5月) 49.0 46.0
14:00 印・製造業PMI(5月) 54.7
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 54.4
18:00 欧・ユーロ圏失業率(4月) 6.8％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月) 0.44％
22:00 ブ・製造業PMI(5月) 51.8
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 1.50％ 1.00％
23:00 米・ISM製造業景況指数(5月) 55.0 55.4
23:00 米・求人件数(4月) 1154.9万件
23:00 米・建設支出(4月) 0.7％ 0.1％
27:00 ブ・貿易収支(5月) 81.48億ドル
米・自動車販売(5月、2日までに) 1450万台 1429万台
米・連邦準備制度理事会(FRBがバランスシート縮小開始
米・ニューヨーク連銀総裁がイベントで冒頭挨拶
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁や中国人民銀行(中央銀行)総裁が「グリーンスワン2022」のパネル討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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