*21:57JST NY為替：【市場反応】カナダ・3月小売売上高、カナダドル買い優勢気味

日本時間26日午後9時30分に発表されたカナダ・3月小売売上高は予想を下回り、前月比0.0％となった。



発表後、ドル・カナダドルは1.2816加ドルから1.2833加ドルでもみ合い。カナダドル・円は98円98銭まで下落後、99円28銭まで上昇しており、カナダドル買いが優勢気味になっている。

【経済指標】

・カナダ・3月小売売上高：前月比0.0％（予想：+1.4％、2月：+0.2％←+0.1％）《KK》