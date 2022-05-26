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NY為替：【市場反応】カナダ・3月小売売上高、カナダドル買い優勢気味
記事提供元：フィスコ
*21:57JST NY為替：【市場反応】カナダ・3月小売売上高、カナダドル買い優勢気味
日本時間26日午後9時30分に発表されたカナダ・3月小売売上高は予想を下回り、前月比0.0％となった。
発表後、ドル・カナダドルは1.2816加ドルから1.2833加ドルでもみ合い。カナダドル・円は98円98銭まで下落後、99円28銭まで上昇しており、カナダドル買いが優勢気味になっている。
【経済指標】
・カナダ・3月小売売上高：前月比0.0％（予想：+1.4％、2月：+0.2％←+0.1％）《KK》
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