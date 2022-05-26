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アイリッジ 年初来高値、ECサイト構築のペタビットが「Co-Assign」導入、損益把握スピード15倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:20JST ＜3917＞ アイリッジ 850 +47
年初来高値。ECサイト構築などを手掛けるペタビット（神戸市）が、プロジェクト管理のDXを目的としてアイリッジの開発リソース最適化プラットフォーム「Co-Assign」を導入したと発表している。導入前は月末締め後、翌月半ば頃まで精緻に見えなかったプロジェクト損益状況がCo-Assign管理画面からひと目でわかるようになり、損益把握スピードが15倍以上になったという。《ST》
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