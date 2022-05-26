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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：5月26日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*12:48JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：5月26日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
5月27日：Disrupt DeFi Conference in Puerto Rico（プエルトリコ）
5月27日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間5月30日午前1時）
6月2日：Blockchain Fest 2022 Singapore（シンガポール）
6月7日-6月9日：Blockchain Oracle Summit; Berlin（ベルリン）
6月9日-6月12日：Consensus 2022（オースティン）
6月10日：World Blockchain Summit Singapore（シンガポール）
6月13日-6月15日：CogX Summit & Festival 2022（オンライン及びロンドン）
6月14日-6月16日：The Bitcoin Mining Conference 2022（プラハ）
6月15日-6月16日：Crypto Connection 2022（ニューヨーク）
6月21日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間6月22日）
6月23日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間6月24日）
6月24日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間6月25日午前1時）
6月26日-6月28日：European Blockchain Convention（バルセロナ）《TY》
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