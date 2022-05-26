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タスキ 大幅に3日ぶり反発、不動産業界向けSaaS型土地仕入管理サービスの提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:25JST ＜2987＞ タスキ 811 +34
大幅に3日ぶり反発。不動産業界向けのSaaS型土地仕入管理サービス「TASUKI TECH LAND」の提供を開始したと発表している。土地所有者や仲介事業者から提供される土地情報を不動産業者がPCやスマートフォンからクラウド上で一元管理・運用できる。AIの学習データと独自の地理情報システムにより、用地情報を入力するだけで建ぺい率、容積率、日影規制などの都市情報が自動で地図上に表示されるという。《ST》
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