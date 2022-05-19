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5/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 5/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26911.20、+251.45）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（31490.07、-1164.52）
・ナスダック総合指数は下落（11418.15、-566.37）
・シカゴ日経先物は下落（26295、大阪比-565）
・1ドル＝128.20-30円
・SOX指数は下落（2907.96、-158.54）
・VIX指数は上昇（30.96、+4.86）
・米原油先物は下落（109.59、-2.81）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・貿易統計（4月）
・機械受注（3月）
・産業機械受注（3月）
・半導体製造装置販売高（4月）
・対外対内証券投資（先週）
・国債買いオペ
・豪失業率（4月）
・フィリピン中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏経常収支（3月）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（4月14日会合）
・デギンドスECB副総裁が講演
・露金・外貨準備高
・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）
・米中古住宅販売件数（4月）
・米景気先行指数（4月）
・米EIA週間天然ガス在庫（先週）
・米物価連動債（TIPS）入札
・米、フィンランド、スウェーデンの3カ国首脳会談
・トルコは休場《ST》
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