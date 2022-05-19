

*08:26JST 5/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26911.20、+251.45）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（31490.07、-1164.52）

・ナスダック総合指数は下落（11418.15、-566.37）

・シカゴ日経先物は下落（26295、大阪比-565）

・1ドル＝128.20-30円

・SOX指数は下落（2907.96、-158.54）

・VIX指数は上昇（30.96、+4.86）

・米原油先物は下落（109.59、-2.81）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・貿易統計（4月）

・機械受注（3月）

・産業機械受注（3月）

・半導体製造装置販売高（4月）

・対外対内証券投資（先週）

・国債買いオペ

・豪失業率（4月）

・フィリピン中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏経常収支（3月）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（4月14日会合）

・デギンドスECB副総裁が講演

・露金・外貨準備高

・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）

・米中古住宅販売件数（4月）

・米景気先行指数（4月）

・米EIA週間天然ガス在庫（先週）

・米物価連動債（TIPS）入札

・米、フィンランド、スウェーデンの3カ国首脳会談

・トルコは休場《ST》