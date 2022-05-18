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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、ユーロ圏CPI改定値、米住宅着工件数など

2022年5月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、ユーロ圏CPI改定値、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　GDP速報値(1-3月)　-1.8％　4.6％
08:50　GDPデフレーター(1-3月)　-1.1％　-1.3％
13:30　鉱工業生産(3月)　　0.3％
13:30　設備稼働率(3月)　　1.5％


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＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(4月)　　-0.07％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(4月)　　-20.5％
15:00　英・消費者物価コア指数(4月)　　5.7％
17:00　南ア・消費者物価指数(4月)　　5.9％
18:00　欧・ユーロ圏CPI改定値(4月)　0.6％　0.6％
21:30　加・消費者物価指数(4月)　　6.7％
21:30　米・住宅着工件数(4月)　176.3万戸　179.3万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(4月)　181.0万戸　187.0万戸
25:00　露・GDP速報値(1-3月)　3.8％　5.0％


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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