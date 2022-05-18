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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、ユーロ圏CPI改定値、米住宅着工件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、ユーロ圏CPI改定値、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(1-3月) -1.8％ 4.6％
08:50 GDPデフレーター(1-3月) -1.1％ -1.3％
13:30 鉱工業生産(3月) 0.3％
13:30 設備稼働率(3月) 1.5％
ソニーグループが経営方針説明会を開催
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(4月) -0.07％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(4月) -20.5％
15:00 英・消費者物価コア指数(4月) 5.7％
17:00 南ア・消費者物価指数(4月) 5.9％
18:00 欧・ユーロ圏CPI改定値(4月) 0.6％ 0.6％
21:30 加・消費者物価指数(4月) 6.7％
21:30 米・住宅着工件数(4月) 176.3万戸 179.3万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(4月) 181.0万戸 187.0万戸
25:00 露・GDP速報値(1-3月) 3.8％ 5.0％
米・20年債入札
米・フィラデルフィア連銀総裁がオンラインイベントで講演
独・G7財務相・中央銀行総裁会議(20日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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