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プロジェクトＣ　大幅に3日続伸、22年12月期第1四半期の営業利益2.24億円、進捗率33.4％／新興市場スナップショット

2022年5月17日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST <9246> プロジェクトＣ 4260 +690
大幅に3日続伸。22年12月期第1四半期（22年1-3月）の営業利益を2.24億円と発表している。説明資料によると、前四半期比で51.9％増。コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービスのいずれも成長を維持した。通期予想は前期比31.2％増の6.70億円で据え置いた。進捗率は33.4％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価されているようだ。《ST》

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