ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

【市場反応】米5月NY連銀製造業景気指数、予想外のマイナスでドル軟化

2022年5月16日 21:44

印刷

記事提供元：フィスコ


*21:44JST 【市場反応】米5月NY連銀製造業景気指数、予想外のマイナスでドル軟化
米5月NY連銀製造業景気指数は‐11.6と、4月24.6から再び予想外のマイナスに落ち込んだ。

米国債相場は上昇。10年債利回りは2.93％から2.90％まで低下した。ドル・円は129円60銭から129円25銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0413ドルから1.0430ドルまで上昇した。

米株先物はプラスに転じ、ダウ先物は55ドル高で推移した。
【経済指標】
・米・5月NY連銀製造業景気指数：‐11.6（予想：15.0、4月：24.6）《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る