関連記事
【市場反応】米5月NY連銀製造業景気指数、予想外のマイナスでドル軟化
記事提供元：フィスコ
*21:44JST 【市場反応】米5月NY連銀製造業景気指数、予想外のマイナスでドル軟化
米5月NY連銀製造業景気指数は‐11.6と、4月24.6から再び予想外のマイナスに落ち込んだ。
米国債相場は上昇。10年債利回りは2.93％から2.90％まで低下した。ドル・円は129円60銭から129円25銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0413ドルから1.0430ドルまで上昇した。
米株先物はプラスに転じ、ダウ先物は55ドル高で推移した。
【経済指標】
・米・5月NY連銀製造業景気指数：‐11.6（予想：15.0、4月：24.6）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均テクニカル:続伸、三役逆転解消し一時25日線超え 5/16 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、リスクオフならドル選好地合いに 5/16 17:25
- 16日の日本国債市場概況：債券先物は149円48銭で終了 5/16 17:16
- ハイテク株中心に買い先行も、中国経済の失速への警戒感から上値抑えられる【クロージング】 5/16 16:15
- 大阪金概況：下落、リスク資産選好の動き反映 5/16 16:05