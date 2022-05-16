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今日の注目スケジュール：中固定資産投資、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、ユーロ圏貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中固定資産投資、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、ユーロ圏貿易収支など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(4月) 9.4％ 9.5％
15:00 工作機械受注(4月) 30.0％
＜海外＞
11:00 中・固定資産投資(都市部)(4月) 7.0％ 9.3％
11:00 中・不動産投資(年初来)(4月) -1.5％ 0.7％
11:00 中・鉱工業生産指数(4月) 0.5％ 5.0％
11:00 中・小売売上高(4月) -6.2％ -3.5％
11:00 中・調査失業率(4月) 6.0％ 5.8％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(3月) -76億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.83％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 ブ・基礎的財政収支(3月) -32億レアル 35億レアル
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月) 15.0 24.6
27:00 ブ・貿易収支(先週)
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月) 1417億ドル
米・ギリシャ首脳会談
米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
欧・欧州連合(欧)外相理事会
欧・欧州委員会(EC)が春季経済予測を発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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