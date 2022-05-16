

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中固定資産投資、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、ユーロ圏貿易収支など

＜国内＞

08:50 国内企業物価指数(4月) 9.4％ 9.5％

15:00 工作機械受注(4月) 30.0％



＜海外＞

11:00 中・固定資産投資(都市部)(4月) 7.0％ 9.3％

11:00 中・不動産投資(年初来)(4月) -1.5％ 0.7％

11:00 中・鉱工業生産指数(4月) 0.5％ 5.0％

11:00 中・小売売上高(4月) -6.2％ -3.5％

11:00 中・調査失業率(4月) 6.0％ 5.8％

18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(3月) -76億ユーロ

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.83％

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:30 ブ・基礎的財政収支(3月) -32億レアル 35億レアル

21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月) 15.0 24.6

27:00 ブ・貿易収支(先週)

29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月) 1417億ドル



米・ギリシャ首脳会談

米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州連合(欧)外相理事会

欧・欧州委員会(EC)が春季経済予測を発表



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》