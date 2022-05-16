ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中固定資産投資、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、ユーロ圏貿易収支など

2022年5月16日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中固定資産投資、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、ユーロ圏貿易収支など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(4月)　9.4％　9.5％
15:00　工作機械受注(4月)　　30.0％


＜海外＞
11:00　中・固定資産投資(都市部)(4月)　7.0％　9.3％
11:00　中・不動産投資(年初来)(4月)　-1.5％　0.7％
11:00　中・鉱工業生産指数(4月)　0.5％　5.0％
11:00　中・小売売上高(4月)　-6.2％　-3.5％
11:00　中・調査失業率(4月)　6.0％　5.8％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(3月)　　-76億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.83％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　ブ・基礎的財政収支(3月)　-32億レアル　35億レアル
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月)　15.0　24.6
27:00　ブ・貿易収支(先週)
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月)　　1417億ドル


米・ギリシャ首脳会談

米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州連合(欧)外相理事会

欧・欧州委員会(EC)が春季経済予測を発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る