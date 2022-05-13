カオナビ　ストップ高、23年3月期の営業利益予想31.1％減-72.3％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット



*11:12JST <4435> カオナビ 2092 +400

ストップ高。23年3月期の営業損益予想を前期比31.1％減-72.3％増の1.20億円の黒字-3.00億円の黒字と発表している。タレントマネジメントシステムの事業基盤の拡大に注力する。また、新たな事業領域の創出に向けた研究開発やM＆A案件の可能性も模索する。同時に発表した22年3月期の営業損益は1.74億円の黒字（前期実績0.11億円の赤字）で着地し、会社計画（1.47億円の黒字）を上回った。《ST》