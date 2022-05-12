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エクサウィザーズ 大幅に8日ぶり反発、23年3月期の営業損益予想は黒字転換、単価向上や新規顧客獲得で／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:35JST <4259> エクサウィザーズ 595 +39
大幅に8日ぶり反発。23年3月期の営業損益予想を0.50億-0.01億円の黒字に転換すると発表している。AIプラットフォーム事業で案件を増加させ、既存顧客の単価向上や新規顧客の獲得に取り組む。AIプロダクト事業もパートナーシップとマーケティングなど拡販体制を強化する。22年3月期の営業損益は顧客単価向上などが寄与し、2.01億円の赤字（前期実績は5.08億円の赤字）に縮小した。《ST》
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