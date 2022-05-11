イード　年初来高値、絵本ナビが日本テレビやKADOKAWAなどから11億円の資金調達／新興市場スナップショット

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年初来高値。持分法適用関連会社の絵本ナビ（東京都新宿区）が既存株主に加え、新たに日本テレビホールディングス<9404>傘下の日本テレビ放送網、KADOKAWA<9468>、講談社、ポプラ社などを引受先として約11億円の第三者割当増資を実施したと発表している。資金調達でプラットフォームのサービス機能開発やコンテンツの拡充を図り、アプリで絵本などが読める月額サブスク「絵本ナビプレミアム」を中心に事業規模を拡大する。《ST》