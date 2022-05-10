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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか卸売業、海運業、石油・石炭製品、非鉄金属なども下落。一方、金属製品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、ガラス・土石製品、小売業、パルプ・紙なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 金属製品 ／ 1,131.43 ／ 1.54
2. 電力・ガス業 ／ 376.64 ／ 1.11
3. ガラス・土石製品 ／ 1,064.45 ／ 0.60
4. 小売業 ／ 1,239.97 ／ 0.59
5. パルプ・紙 ／ 481.16 ／ 0.59
6. 化学工業 ／ 2,047.82 ／ 0.36
7. 繊維業 ／ 530.51 ／ 0.35
8. 水産・農林業 ／ 494.27 ／ 0.27
9. 機械 ／ 2,049.77 ／ 0.27
10. 建設業 ／ 1,086.81 ／ 0.21
11. 医薬品 ／ 3,120.03 ／ 0.16
12. その他製品 ／ 3,487.08 ／ -0.22
13. ゴム製品 ／ 3,237.5 ／ -0.25
14. 食料品 ／ 1,649.86 ／ -0.36
15. 情報・通信業 ／ 4,659.39 ／ -0.47
16. 電気機器 ／ 3,301.41 ／ -0.60
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,854.81 ／ -0.85
18. 銀行業 ／ 159.87 ／ -0.87
19. その他金融業 ／ 684.81 ／ -0.92
20. 鉄鋼 ／ 442.06 ／ -0.93
21. 証券業 ／ 356.38 ／ -0.95
22. 精密機器 ／ 8,971.35 ／ -1.04
23. 保険業 ／ 1,238.33 ／ -1.37
24. 陸運業 ／ 1,773.27 ／ -1.40
25. サービス業 ／ 2,429.68 ／ -1.56
26. 不動産業 ／ 1,432.86 ／ -1.60
27. 輸送用機器 ／ 3,353.13 ／ -2.05
28. 空運業 ／ 184.89 ／ -2.36
29. 非鉄金属 ／ 1,006.36 ／ -2.57
30. 石油・石炭製品 ／ 1,120.94 ／ -2.63
31. 海運業 ／ 1,076.81 ／ -3.03
32. 卸売業 ／ 2,030.28 ／ -3.96
33. 鉱業 ／ 409.05 ／ -7.58《FA》
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