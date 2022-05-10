

*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか卸売業、海運業、石油・石炭製品、非鉄金属なども下落。一方、金属製品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、ガラス・土石製品、小売業、パルプ・紙なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 金属製品 ／ 1,131.43 ／ 1.54

2. 電力・ガス業 ／ 376.64 ／ 1.11

3. ガラス・土石製品 ／ 1,064.45 ／ 0.60

4. 小売業 ／ 1,239.97 ／ 0.59

5. パルプ・紙 ／ 481.16 ／ 0.59

6. 化学工業 ／ 2,047.82 ／ 0.36

7. 繊維業 ／ 530.51 ／ 0.35

8. 水産・農林業 ／ 494.27 ／ 0.27

9. 機械 ／ 2,049.77 ／ 0.27

10. 建設業 ／ 1,086.81 ／ 0.21

11. 医薬品 ／ 3,120.03 ／ 0.16

12. その他製品 ／ 3,487.08 ／ -0.22

13. ゴム製品 ／ 3,237.5 ／ -0.25

14. 食料品 ／ 1,649.86 ／ -0.36

15. 情報・通信業 ／ 4,659.39 ／ -0.47

16. 電気機器 ／ 3,301.41 ／ -0.60

17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,854.81 ／ -0.85

18. 銀行業 ／ 159.87 ／ -0.87

19. その他金融業 ／ 684.81 ／ -0.92

20. 鉄鋼 ／ 442.06 ／ -0.93

21. 証券業 ／ 356.38 ／ -0.95

22. 精密機器 ／ 8,971.35 ／ -1.04

23. 保険業 ／ 1,238.33 ／ -1.37

24. 陸運業 ／ 1,773.27 ／ -1.40

25. サービス業 ／ 2,429.68 ／ -1.56

26. 不動産業 ／ 1,432.86 ／ -1.60

27. 輸送用機器 ／ 3,353.13 ／ -2.05

28. 空運業 ／ 184.89 ／ -2.36

29. 非鉄金属 ／ 1,006.36 ／ -2.57

30. 石油・石炭製品 ／ 1,120.94 ／ -2.63

31. 海運業 ／ 1,076.81 ／ -3.03

32. 卸売業 ／ 2,030.28 ／ -3.96

33. 鉱業 ／ 409.05 ／ -7.58《FA》