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Ｅｎｊｉｎ　大幅に3日ぶり反発、22年5月期第3四半期の質疑応答集開示、上方修正に期待／新興市場スナップショット

2022年5月2日 13:29

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記事提供元：フィスコ


*13:29JST <7370> Ｅｎｊｉｎ 2487 +84
大幅に3日ぶり反発。22年5月期第3四半期の質疑応答集を開示し、上方修正の可能性があるとの期待から買われている。4月14日発表の第3四半期累計（21年6月-22年2月）の営業利益は8.64億円で通期予想に対する進捗率は92.7％だったが、上方修正を見送った。質疑応答では「第4四半期に大きな投資等は考えていない」とした上で「上方修正は社内で検討した」が、「精度の高い将来予測値を慎重に算出の上開示するべきと判断した」としている。《ST》

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