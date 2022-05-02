

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 大和工業、トヨタ紡織、デンソーなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

大和工業<5444> 4200 +470

減益の市場予想に反して今期も増益見通し。

トヨタ紡織<3116> 2081 +243

今期2ケタ増益見通しで最終利益は市場予想を上回る、増配も計画。

商船三井<9104> 3070 -55

今期2ケタ減益見通しで、配当は前期比850円減額の350円計画。

NSユナイテッド海運<9110> 3595 -160

商船三井の決算の影響に加え、今期2ケタ減益見通しも嫌気。

フューチャー<4722> 1928 +400

第1四半期好決算を評価材料視。

フタバ産業<7241> 395 +78

今期大幅増益見通しをポジティブ視へ。

日本瓦斯<8174> 1842 +282

大幅増益見通しや自社株買い実施を好感。

太平洋工業<7250> 1007 +150

自社株買いの実施を発表している。

フジクラ<5803> 621 +85

業績予想の上方修正を発表している。

東鉄工業<1835> 2343 +269

野村證券では買い推奨に格上げ。

東邦瓦斯<9533> 3055 +307

増益見通しや増配計画を高評価。

サイバーエージェント<4751> 1386 +94

今期大幅減益見通し発表も目先の悪材料出尽くし感で。

デンソー<6902> 7957 +705

今期大幅増益見通しが買いインパクトに。

バリューコマース<2491> 3845 +275

第1四半期の大幅増益決算を好材料視。

エディオン<2730> 1170 +81

ニトリHDとの資本業務提携を期待材料視。

マキタ<6586> 3871 +239

27日の決算受けてウクライナ問題の過度な警戒感後退。

プレス工業<7246> 391 +31

業績上方修正・増配を発表。

トクヤマ<4043> 1733 +120

今期の経常減益見通しをマイナス視へ。

さくらインターネット<3778> 565 +35

今期の大幅増益見通しを買い材料視。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 1408 +75

堅調な業績推移や自社株TOB実施を好感。

丸三証券<8613> 494 +26

自社株買いの発表を買い材料視する。

ピー・シー・エー<9629> 1316 -184

今期大幅減益見通しがネガティブインパクトに。

ZOZO<3092> 2760 -405

今期業績見通しは市場予想を下振れ。

オリエンタルランド<4661> 19775 -2225

収益回復ペース見通しの鈍化がネガティブインパクトに。

SBテクノロジー<4726> 2252 -248

1-3月期経常増益率鈍化などで出尽くし感優勢。

日立建機<6305> 2955 -150

今期は市場想定を下回る減益見通しに。

イビデン<4062> 4940 -360

想定外の今期減益ガイダンスをネガティブ視。

日本航空電子工業<6807> 1822 -147

コンセンサス下回る業績見通しをネガティブ視。

野村総合研究所<4307> 3710 -310

決算サプライズ限定的で出尽くし感が先行か。

コニカミノルタ<4902> 454 -30

業績修正で営業損益は一転赤字に。《FA》