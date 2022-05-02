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前日に動いた銘柄 part1 大和工業、トヨタ紡織、デンソーなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 大和工業、トヨタ紡織、デンソーなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
大和工業<5444> 4200 +470
減益の市場予想に反して今期も増益見通し。
トヨタ紡織<3116> 2081 +243
今期2ケタ増益見通しで最終利益は市場予想を上回る、増配も計画。
商船三井<9104> 3070 -55
今期2ケタ減益見通しで、配当は前期比850円減額の350円計画。
NSユナイテッド海運<9110> 3595 -160
商船三井の決算の影響に加え、今期2ケタ減益見通しも嫌気。
フューチャー<4722> 1928 +400
第1四半期好決算を評価材料視。
フタバ産業<7241> 395 +78
今期大幅増益見通しをポジティブ視へ。
日本瓦斯<8174> 1842 +282
大幅増益見通しや自社株買い実施を好感。
太平洋工業<7250> 1007 +150
自社株買いの実施を発表している。
フジクラ<5803> 621 +85
業績予想の上方修正を発表している。
東鉄工業<1835> 2343 +269
野村證券では買い推奨に格上げ。
東邦瓦斯<9533> 3055 +307
増益見通しや増配計画を高評価。
サイバーエージェント<4751> 1386 +94
今期大幅減益見通し発表も目先の悪材料出尽くし感で。
デンソー<6902> 7957 +705
今期大幅増益見通しが買いインパクトに。
バリューコマース<2491> 3845 +275
第1四半期の大幅増益決算を好材料視。
エディオン<2730> 1170 +81
ニトリHDとの資本業務提携を期待材料視。
マキタ<6586> 3871 +239
27日の決算受けてウクライナ問題の過度な警戒感後退。
プレス工業<7246> 391 +31
業績上方修正・増配を発表。
トクヤマ<4043> 1733 +120
今期の経常減益見通しをマイナス視へ。
さくらインターネット<3778> 565 +35
今期の大幅増益見通しを買い材料視。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 1408 +75
堅調な業績推移や自社株TOB実施を好感。
丸三証券<8613> 494 +26
自社株買いの発表を買い材料視する。
ピー・シー・エー<9629> 1316 -184
今期大幅減益見通しがネガティブインパクトに。
ZOZO<3092> 2760 -405
今期業績見通しは市場予想を下振れ。
オリエンタルランド<4661> 19775 -2225
収益回復ペース見通しの鈍化がネガティブインパクトに。
SBテクノロジー<4726> 2252 -248
1-3月期経常増益率鈍化などで出尽くし感優勢。
日立建機<6305> 2955 -150
今期は市場想定を下回る減益見通しに。
イビデン<4062> 4940 -360
想定外の今期減益ガイダンスをネガティブ視。
日本航空電子工業<6807> 1822 -147
コンセンサス下回る業績見通しをネガティブ視。
野村総合研究所<4307> 3710 -310
決算サプライズ限定的で出尽くし感が先行か。
コニカミノルタ<4902> 454 -30
業績修正で営業損益は一転赤字に。《FA》
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