22日上場のCaSyは買い気配で始まり公開価格1350円を上回る推移

■掃除代行などの家事代行サービスサウト「CaSy(カジー)」運営

2月22日新規上場となったCaSy<9215>(東マ)は買い気配で始まり、取引開始から10分を過ぎた午前9時10分現在は公開価格1350円を5%上回る1418円で買い気配となっている。

主に、お掃除代行サービス、お料理代行サービス及びその他暮らしのサービス(ハウスクリーニングサービス、整理収納サービス)の家事代行サービスを提供するマッチングプラットフォーム「CaSy(カジー)」を運営し、初めて利用する場合は、まず無料の会員登録から。現在は9都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、宮城県)でサービスを提供している。設立は2014年1月30日。

業績予想(2022年11月期・個別、会社発表)は、売上高が1459百万円(前期比25.3%増)、営業利益66百万円(前期は営業損失1百万円)、経常利益53百万円(前期は経常損失5百万円)、当期純利益67百万円(前期は当期純利益3百万円)。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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