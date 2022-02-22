関連記事
22日上場のCaSyは買い気配で始まり公開価格1350円を上回る推移
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■掃除代行などの家事代行サービスサウト「CaSy(カジー)」運営
2月22日新規上場となったCaSy<9215>(東マ)は買い気配で始まり、取引開始から10分を過ぎた午前9時10分現在は公開価格1350円を5%上回る1418円で買い気配となっている。
主に、お掃除代行サービス、お料理代行サービス及びその他暮らしのサービス(ハウスクリーニングサービス、整理収納サービス)の家事代行サービスを提供するマッチングプラットフォーム「CaSy(カジー)」を運営し、初めて利用する場合は、まず無料の会員登録から。現在は9都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、宮城県)でサービスを提供している。設立は2014年1月30日。
業績予想(2022年11月期・個別、会社発表)は、売上高が1459百万円(前期比25.3%増)、営業利益66百万円(前期は営業損失1百万円)、経常利益53百万円(前期は経常損失5百万円)、当期純利益67百万円(前期は当期純利益3百万円)。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【どう見るこの株】アオイ電子は業績上方修正を見直し突っ込み買いも一考余地（2021/08/15）
・【特集】９月末に株式分割の権利付き最終日を迎える銘柄に注目（2021/08/30）
・【特集】残りの夏相場は秋相場に備えて「オータニさ～ん」関連株などの癒し系投資も一法（2021/08/23）
・【どう見るこの株】安江工務店は２１年１２月期２Ｑ累計順調で通期上振れの可能性（2021/08/12）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- カシオ計算機は逆行高、自社株買いと株式消却など好感される 2/22 09:59
- ＧＳユアサ 25日、75日線水準での攻防 2/22 09:35
- GMOインターネットが株式消却、今後も過去に発行した約3835万株の取得・消却を継続 2/22 09:13
- アスカネットが世界最大規模の移動通信関連イベント「MWC」(スペイン)に空中ディスプレイ製品を出展 2/22 09:13
- 日産自動車は行動データを元に旅行先や立ち寄り先を提供する「トラベルトリガー」サービスの実証実験を開始 2/22 09:12