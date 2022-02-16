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TechCrunch Japanとエンガジェット日本版、5月に終了へ
記事提供元：スラド
テクノロジー系メディアであるTechCrunch Japanとエンガジェット日本版を運営しているBoundlessは15日、「TechCrunch Japan」および「エンガジェット日本版」の二つのサイトを2022年5月1日に閉鎖すると発表した。TechCrunch Japanは2006年から、エンガジェット日本版に関しては2005年から運営してきたが、米国本社のグローバル戦略の変更により、両サイトを閉鎖が決まったとしている。5月1日以降は米国版のTechCrunchとEngadgetにリダイレクトされるとのこと（Boundlessリリース、ITmedia）。
あるAnonymous Coward 曰く、 お世話になりました。スラドと近いジャンルのサイトだったと思うが、スラドは大丈夫か？
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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