ＡＬＢＥＲＴ　ストップ高、22年12月期の営業利益予想50.6％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット



*13:53JST <3906> ＡＬＢＥＲＴ 4420 +700

ストップ高。22年12月期の営業利益予想を前期比50.6％増の6.57億円と発表している。データサイエンティスト育成事業の成長が継続すると見込む。同時に発表した21年12月期の営業利益は74.5％増の4.36億円。提携先を含む既存顧客との取引拡大が進んでいることに加え、継続的な取引が見込みやすいシステム実装案件や育成支援事業が拡大したことから会社計画（4.04億円）を上回って着地した。《ST》