関連記事
12/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 12/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29066.32、+606.60）
・米原油先物は上昇（72.15、+1.49）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35897.64、-29.79）
・ナスダック総合指数は下落（15180.43、-385.15）
・シカゴ日経先物は下落（28745、大阪比-255）
・1ドル113.70-80円
・SOX指数は下落（3766.32、-168.14）
・VIX指数は上昇（20.57、+1.28）
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・日銀政策委員会金融政策決定会合（2日目）
・黒田日銀総裁が記者会見
・英小売売上高（11月）
・ユーロ圏新車販売台数（11月）
・独IFO企業景況感指数（12月）
・ユーロ圏消費者物価指数（11月）
・ロシア中央銀行が政策金利発表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、独IFO企業景況感指数、ユーロ圏CPIなど 12/17 06:30
- 12/16の強弱材料 12/16 08:41
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米住宅着工件数など 12/16 06:30
- 12/15の強弱材料 12/15 08:16
- 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など 12/15 06:30