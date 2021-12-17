12/17の強弱材料



*08:19JST 12/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29066.32、+606.60）

・米原油先物は上昇（72.15、+1.49）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35897.64、-29.79）

・ナスダック総合指数は下落（15180.43、-385.15）

・シカゴ日経先物は下落（28745、大阪比-255）

・1ドル113.70-80円

・SOX指数は下落（3766.32、-168.14）

・VIX指数は上昇（20.57、+1.28）

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・日銀政策委員会金融政策決定会合（2日目）

・黒田日銀総裁が記者会見

・英小売売上高（11月）

・ユーロ圏新車販売台数（11月）

・独IFO企業景況感指数（12月）

・ユーロ圏消費者物価指数（11月）

・ロシア中央銀行が政策金利発表《ST》