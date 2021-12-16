

*23:44JST 【市場反応】米11月住宅着工件数/週次新規失業保険申請件数/11月鉱工業生産など

米商務省が発表した11月住宅着工件数は前月比＋11.8％の167.9万戸と予想156.7万戸を上回り3月来で最高となった。また、11月住宅建設許可件数は前月比＋3.6％の171.2万戸と、予想166.1万戸を上回り8月来で最高。

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（12/11）は前週比＋1.8万件の20.6万件と、予想を小幅上回った。失業保険継続受給者数（12/04）は184.5万人。前回199.9万人から予想以上に減少し、パンデミックによる経済封鎖開始の昨年3月来で最小。

米12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は15.4と、11月39.0から予想以上に低下し、年初来で最低となった。

その後に発表された米11月鉱工業生産は前月比＋0.5％と2カ月連続のプラス。10月＋1.7％から伸びは予想以上に縮小した。11月設備稼働率は76.8％と、予想通り10月76.5％から上昇し2019年11月以降2年ぶり最高となった。

米国債相場は堅調。10年債利回りは1.43％まで低下した。ドル売りが優勢。ドル・円は114円20銭から113円79銭まで下落し日中安値を更新。ユーロ・ドルは1.1324ドルから1.1360ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数：20.6万件（予想：20.0万件、前回：18.8万件←18.4万件）・米・失業保険継続受給者数：184.5万人（予想：194.3万人、前回：199.9万人←199.2万人）

・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：15.4（予想：29.1、11月：39.0）

・米・11月住宅建設許可件数：171.2万戸（予想：166.1万戸、10月：165.3万戸）

・米・11月住宅着工件数：167.9万戸（予想：156.7万戸、10月：150.2万戸←152.0万戸）

・米・11月鉱工業生産：前月比＋0.5％（予想：+0.6％、10月：＋1.7％←+1.6％）

・米・11月設備稼働率：76.8％（予想：76.8％、10月：76.5％←76.4％）《KY》