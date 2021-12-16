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12/16の強弱材料
*08:41JST 12/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28459.72、+27.08）
・NYダウは上昇（35927.43、+383.25）
・ナスダック総合指数は上昇（15565.58、+327.94）
・シカゴ日経先物は上昇（28865、大阪比+395）
・1ドル114.00-10円
・SOX指数は上昇（3934.46、+140.05）
・VIX指数は低下（19.29、-2.60）
・米原油先物は上昇（70.87、+0.14）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米長期金利は上昇
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・貿易統計（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（12月）
・首都圏新築分譲マンション（11月）
・日銀政策委員会金融政策決定会合（1日目）
・True Dataとブロードエンタープライズが新規上場
・独製造業PMI（12月）
・スイス中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏製造業PMI（12月）
・英製造業PMI（12月）
・ユーロ圏貿易収支（10月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（12月15日まで1カ月間）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表
・ラガルドECB総裁が記者会見
・米住宅着工件数（11月）
・米住宅建設許可件数（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）
・米鉱工業生産指数（11月）
・米設備稼働率（11月）
・米製造業PMI（12月）
・欧州連合（EU）首脳会議
・南アフリカは休場《ST》
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