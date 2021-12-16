12/16の強弱材料



*08:41JST 12/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28459.72、+27.08）

・NYダウは上昇（35927.43、+383.25）

・ナスダック総合指数は上昇（15565.58、+327.94）

・シカゴ日経先物は上昇（28865、大阪比+395）

・1ドル114.00-10円

・SOX指数は上昇（3934.46、+140.05）

・VIX指数は低下（19.29、-2.60）

・米原油先物は上昇（70.87、+0.14）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・貿易統計（11月）

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（12月）

・首都圏新築分譲マンション（11月）

・日銀政策委員会金融政策決定会合（1日目）

・True Dataとブロードエンタープライズが新規上場

・独製造業PMI（12月）

・スイス中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏製造業PMI（12月）

・英製造業PMI（12月）

・ユーロ圏貿易収支（10月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（12月15日まで1カ月間）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表

・ラガルドECB総裁が記者会見

・米住宅着工件数（11月）

・米住宅建設許可件数（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）

・米鉱工業生産指数（11月）

・米設備稼働率（11月）

・米製造業PMI（12月）

・欧州連合（EU）首脳会議

・南アフリカは休場《ST》