

*08:18JST 12/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34639.79、+617.75）

・ナスダック総合指数は上昇（15381.32、+127.27）

・シカゴ日経先物は上昇（27895、大阪比+145）

・1ドル113.10-20円

・SOX指数は上昇（3810.81、+0.07）

・VIX指数は低下（27.95、-3.17）

・米原油先物は上昇（66.50、+0.93）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27753.37、-182.25）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・総合PMI（11月）

・閣議

・中国財新総合PMI（11月）

・トルコ消費者物価指数（11月）

・ユーロ圏総合PMI（11月）

・ユーロ圏小売売上高（10月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がイベント出席

・米雇用統計（11月）

・米総合PMI（11月）

・米製造業受注（10月）

・米ISM非製造業景況指数（11月）

・米2022会計年度（21年10月-22年9月）暫定予算の失効期限《ST》