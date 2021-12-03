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12/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:18JST 12/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34639.79、+617.75）
・ナスダック総合指数は上昇（15381.32、+127.27）
・シカゴ日経先物は上昇（27895、大阪比+145）
・1ドル113.10-20円
・SOX指数は上昇（3810.81、+0.07）
・VIX指数は低下（27.95、-3.17）
・米原油先物は上昇（66.50、+0.93）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27753.37、-182.25）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・総合PMI（11月）
・閣議
・中国財新総合PMI（11月）
・トルコ消費者物価指数（11月）
・ユーロ圏総合PMI（11月）
・ユーロ圏小売売上高（10月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がイベント出席
・米雇用統計（11月）
・米総合PMI（11月）
・米製造業受注（10月）
・米ISM非製造業景況指数（11月）
・米2022会計年度（21年10月-22年9月）暫定予算の失効期限《ST》
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